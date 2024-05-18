Alkollü sürücüler polisin sabrını sınadı Bursa'da uygulamaya giren sürücü ve arkadaşı önce ekipleri kandırmayı çalıştı, daha sonra telefonla canlı yayın yapıp polisi şikayet etti.

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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi’nde uygulama yapan ekipler, kural tanımayan sürücülere denetim gerçekleştirdi.

Arkadaşıyla birlikte seyir halinde olan bir sürücü uygulama noktasını görünce aniden frene bastı.

Yolcu koltuğundaki adam şoförün kendisi olduğunu iddia etti

Polis ekipleri, şüpheli hareketler sonrası sürücüye alkol testi yapmak isteyince, yanındaki arkadaşı sürücünün kendi olduğunu iddia etti.

Fakat yalan söyleyen sürücü ve arkadaşı dakikalarca ekipleri ikna etmeye çalışsa da polis sürücüyü kameradan tespit etti.

Alkollü çıktılar, polisi kayda aldılar

Alkolmetreye üfleyen sürücü, 41 promil alkollü çıkınca 6 ay ehliyetine el konuldu. Duruma itiraz eden arkadaşı ise polis ekiplerinden şikayetçi olup, kendilerini telefonla kayda aldı.

O anlar kameraya yansırken, araç ise trafikten men edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)