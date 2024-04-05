Amasya'da akülü tekerlekli sandalye hırsızı da engelli çıktı

DHA

3 Mart'ta saat 22.00 sıralarında, Amasya'nın Sofular Mahallesi Pir Mehmet Çelebi Camii'nde yüzde 60 engelli olan Muharrem Arduç(61), işletmeciliğini yaptığı cami tuvaletinin önünde akülü tekerlekli sandalyesini park etti.

Tekerlekli sandalyesini alıp götürdü

Akşam saatlerinde tuvalete gelen kişi ise akülü sandalyeyi alıp uzaklaştı. Muharrem Arduç, sandalyesini bulamayınca polis ekiplerini arayıp ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

"Arabam gelsin yeter ki davacı da olmam"

Sandalyesinin bulunmasını isteyen Arduç, şunları söyledi:



Akşama kadar buradaydım. Akşam da 22.30 gibi eve gitmek için ayrıldım. Sabah geldiğimde de akülü engelli arabam yoktu. Polisi aradım ihbarda bulundum. Onlar da sağ olsunlar geldiler, bilgileri aldılar bulunması için çalışma başlattılar. Etraftaki güvenlik kameralarına bakacaklar. Akülü arabamı alanlardan şikayetçiyim. Arabam gelsin yeter ki davacı da olmam. Engelli olduğum için caminin tuvaletine bakıyorum.