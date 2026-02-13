Amasya'da cenazeye giderken kaza yaptılar: 2 ölü Taşova ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki Zafer Bozkurt ile Ümit Çatanak hayatını kaybetti. Bozkurt ve Çatanak’ın, İstanbul’dan Ordu’da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.