Amasya'da cenazeye giderken kaza yaptılar: 2 ölü

- Taşova'da otomobil, tıra arkadan çarparak kaza yaptı.
- Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak hayatını kaybetti.
- İkili, İstanbul'dan Ordu'daki bir cenazeye gidiyorlardı.
Amasya'nın Taşova ilçesindeki kaza, 13 Şubat'ta Taşova D-100 kara yolu Şahinler Köyü mevkiinde meydana geldi.
Zafer Bozkurt yönetimindeki otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan İsa Tokluca yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobil sürücüsü Zafer Bozkurt ile yanında bulunan Ümit Çatanak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sıkıştıkları yerden çıkartılan 2 kişinin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bozkurt ve Çatanak'ın, İstanbul'dan memleketleri Ordu'da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.