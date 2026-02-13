Abone ol: Google News

Amasya'da cenazeye giderken kaza yaptılar: 2 ölü

Taşova ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki Zafer Bozkurt ile Ümit Çatanak hayatını kaybetti. Bozkurt ve Çatanak’ın, İstanbul’dan Ordu’da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 16:23
  • Taşova'da otomobil, tıra arkadan çarparak kaza yaptı.
  • Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak hayatını kaybetti.
  • İkili, İstanbul'dan Ordu'daki bir cenazeye gidiyorlardı.

Amasya'nın Taşova ilçesindeki kaza, 13 Şubat'ta Taşova D-100 kara yolu Şahinler Köyü mevkiinde meydana geldi.

Zafer Bozkurt yönetimindeki otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan İsa Tokluca yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü Zafer Bozkurt ile yanında bulunan Ümit Çatanak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıkıştıkları yerden çıkartılan 2 kişinin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bozkurt ve Çatanak'ın, İstanbul'dan memleketleri Ordu'da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri