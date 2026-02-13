Sivas'ta hastasını muayene ettiği sırada kalp krizi geçirip can verdi

- Sivas'ın Divriği ilçesinde 71 yaşındaki Dr. Ömer Yılmaz, hastasını muayene ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
- Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yılmaz için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.
- Dr. Yılmaz, törenin ardından Divriği Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Sivas'ın Divriği ilçesinde acı olay...
Divriği Devlet Hastanesi'nde görevli olan 71 yaşındaki Doç. Dr. Ömer Yılmaz, görevi başında bir hastayı muayene ettiği esnada fenalaştı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz'a hastanede hemen müdahale edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yılmaz, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Merhum doktor için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Törene ilçe protokolü, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törenin ardından Yılmaz'ın naaşı, Divriği Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.