Bursa’da kadın öğretmen eski nişanlısı tarafından silahlı saldırıya uğradı

- Bursa'da öğretmen Gizem N., eski nişanlısı tarafından okul önünde silahlı saldırıya uğradı.
- Belinden yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı ve tedavisi sürüyor.
- Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde korku dolu anlar...
Özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem N.'yi takibe alan eski nişanlısı, okuldan çıkar çıkmaz hareket geçti.
SİLAHLA VURDU
Şüpheli şahıs, yanında bulundurduğu silahla genç öğretmene ateş etti.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Belinden yaralanan öğretmen, Bursa Şehir Hastanesi'nde kaldırıldı.
Genç öğretmenin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
ŞÜPHELİ ŞAHIS ARANIYOR
Öte yandan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.