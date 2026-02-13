Abone ol: Google News

Bursa’da kadın öğretmen eski nişanlısı tarafından silahlı saldırıya uğradı

Nilüfer ilçesinde özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem N., okul önünde eski nişanlısı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurulurken polis ekipleri şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

  • Bursa'da öğretmen Gizem N., eski nişanlısı tarafından okul önünde silahlı saldırıya uğradı.
  • Belinden yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı ve tedavisi sürüyor.
  • Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde korku dolu anlar...

Özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem N.'yi takibe alan eski nişanlısı, okuldan çıkar çıkmaz hareket geçti.

SİLAHLA VURDU

Şüpheli şahıs, yanında bulundurduğu silahla genç öğretmene ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Belinden yaralanan öğretmen, Bursa Şehir Hastanesi'nde kaldırıldı.

Genç öğretmenin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

ŞÜPHELİ ŞAHIS ARANIYOR

Öte yandan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

