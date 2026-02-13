Bursa’da kadın öğretmen eski nişanlısı tarafından silahlı saldırıya uğradı Nilüfer ilçesinde özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem N., okul önünde eski nişanlısı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurulurken polis ekipleri şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.