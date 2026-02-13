Antalya Havalimanı'nda korkutan kaza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya Havalimanı'nda saat 15.30 sıralarında Antalya-Gaziantep seferini yapan uçağın, kalkış öncesi taxi ilanında seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle sol kanatta bulunan tekeri yerinden çıktı.

Dikmesi yerinden kopan teker nedeniyle uçağın kanadı zarar görürken, ARFF ekipleri olaya müdahale etti.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Uçakta bulunan yolcular hızla tahliye edilirken ekipler, uçağı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı.

Uçaktan tahliye edilen yolcular, başka bir uçağa transfer edildi.

"YOLCULAR EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE UÇAKTAN İNDİRİLDİ"

Yapılan açıklamada, Antalya–Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan XQ7646 uçuş numaralı uçağının taksi sırasında iniş takımı dikmesinde teknik bir arıza meydana geldiği belirtilerek, "Yolcular emniyetli bir şekilde uçaktan indirilmiş, uçak teknik incelemeye alınmıştır. Antalya-Gaziantep seferi farklı bir uçakla gerçekleştirilecektir." denildi