Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

Taşova ilçesinde parke yüklü tırın devrilmesi sonucu yaşanan kazada sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Taşova ilçesi Dutluk köyü yakınlarında Yılmaz Uzuner yönetimindeki tır, kavşakta kontrolden çıktı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Tır ve kasası birbirinden ayrılarak savrulurken parke malzemeleri de etrafa dağıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan kontrolde, Kastamonu nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 40 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazesi inceleme sonrası hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)