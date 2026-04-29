İzmir'de freni patlayan tır 10 araca çarptı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de büyük facia...

Manisa istikametinden Bornova yönüne seyir halinde olan tırın freni patladı.

Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

10 ARACA BİRDEN ÇARPTI

Karşı şeride geçen tır gelen araçlara çarptı. Çarptığı araçlar arasında görevli olan bir polis aracının da olduğu bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Meydana gelen zincirleme kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2'Sİ POLİS 5 YARALI

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 10 araca çarpması sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si polis 5 kişi ise yaralandı.

Yaralı polislerin ise durumu ağır olduğu belirtildi.

POLİSLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan son dakika gelişmesine göre hastaneye kaldırılan polislerden birinden kötü haber geldi.

Ağır yaralı olan polis memurunun yaşamını yitirdiği açıklandı.