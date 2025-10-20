Amasya'da evladın örnek davranışı takdir topladı: Annesinin ayakkabısını elleriyle temizledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amasya’da duygu dolu anlar...

50 yaşındaki Kemal Teselek, Amasya merkez Karasenir Mahallesi’nde 7 ay önce vefat eden babasının mezarını annesi Halide Teselek ile birlikte ziyaret etti.

Teselek, sonrasında şehir merkezine geldi.

ÖRNEK DAVRANIŞI YÜREKLERİ ISITTI

Maaşını çekmek için bankaya girecek annesinin kara lastik ayakkabısının yağmur nedeniyle çamurlu olduğunu fark eden Teselek, o halde içeri adım atmasını istemedi.

YAĞMUR SUYUYLA AYAKKABIYI SİLDİ

Kaldırımda biriken yağmur suyuyla ayakkabıyı silip, çamurdan temizleyen evladın o anlarını, bir vatandaş kamerayla görüntüledi.

"ONLAR BİZİM BAŞ TACIMIZDIR"

Lastik ayakkabılardan vazgeçmeyen annesinin ayakkabılarını gururla sildiğini anlatan 30 yıllık otobüs şoförü Kemal Teselek, "Mezarlık ziyareti dönüşü bankaya çamurlu girmemesi için annemin ayakkabılarını temizledim. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Biz ona inanıyoruz. Onlar bizim baş tacımızdır. Annemi çok seviyorum." dedi.

"BİR GÜN OLSUN İNCİNMEDİM"

2 çocuğu bulunan 71 yaşındaki Halide Teselek ise, "Oğlum ayakkabılarımı temizledi. O benim her şeyim. Bir gün olsun incinmedim. Allah herkese öyle evlat versin." diye konuştu.

"O ANLARI GÖRDÜĞÜMDE ÇOK DUYGULANDIM"

İkisi üniversite mezunu üç evladı bulunan Kemal Teselek’i davranışı dolayısıyla kutlayan Dere Mahallesi Muhtarı Naci Çapkın ise, "O anları gördüğümde çok duygulandım. Annesi çok kıymetli bir evlat yetiştirmiş. Herkese nasip olmaz. Rabbim bize de öyle evlatlar nasip etsin." şeklinde konuştu.