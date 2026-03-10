İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını duyurmuştu.

Uyarıları dikkate almayarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemiler vurulmuştu.

Devrim Muhafızları tarafından Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken bir açıklama daha yapıldı.

Açıklamada, "Topraklarından İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunda tam yetki ve özgürlüğe sahip olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP: HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM

ABD Başkanı Donald Trump ise Amerikan CBS News kanalına telefonla verdiği mülakatta Hürmüz Boğazı'na ilişkin 'kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü' belirtti.

Trump, İran'la savaştaki hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını belirterek, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok" dedi.

İran'la savaşın yakında sona erebileceğini ima eden Trump, ilk aşamada öngörülen hedeflere 4-5 haftalık süreden 'çok daha erken' ulaştıklarını iddia etti.