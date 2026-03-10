Abone ol: Google News

Ülkeden ayrılmak isteyen İsrailliler havalimanını karıştırdı

Yayınlama:
Haber Merkezi Haber Merkezi

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken ülkeden ayrılmak isteyen İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşaya neden oldu.

İsrail'de uçuşlar 100 kişiyle sınırlandırıldı.

Ülkeden ayrılamayan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda gerginlik çıkardı.

Bazı uçuşlarda 100 yerine 200 yolcunun uçağa binmesine izin verilmesinin ardından bu kararın iptal edilmesi üzerine ülkeden ayrılmak için bilet alan ve Ben Gurion Havalimanı'na giden İsrailliler uçağa binemedi.

HAVALİMANINDA İSYAN

Ülkeden ayrılamayan İsrailliler uçağa binemeyecekleri konusunda bilgilendirilince isyan etti, havalimanına takviye polis ekipleri yönlendirildi.

İsrailli havayolu şirketi El Al, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'nın yönergelerine uygun hareket ettiklerini belirterek yolculardan özür diledi.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'den ayrılanlara yönelik uçuşların 100 yolcuyla sınırlandırılmasına karar verildiği vurgulandı.

İRAN'IN MİSİLLEMELERİ SÜRÜYOR

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken İran'dan başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'e karşı misillemeler devam ediyor.

İran ve Hizbullah'ın misillemeleri nedeniyle ülkede sık sık alarmlar ve sirenler çalıyor, İsrailliler günün önemli bir bölümünü sığınaklarda geçiriyor.

İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir
ABD'ye ait nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçakları İngiltere'ye ulaştı ABD'ye ait nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçakları İngiltere'ye ulaştı
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Dünya Haberleri

Çok Okunanlar