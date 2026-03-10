İran'dan ABD'ye HIMARS mesajı: Kimse şikayet etmemeli

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri'nin İran'a karşı saldırı kabiliyeti sağladığı yönündeki sosyal medya paylaşımını alıntıladı.

Arakçi, "Halkımıza karşı HIMARS sistemlerini konuşlandırmak için komşularımızın topraklarını kullandığınızı ve anlaşılan bir tuzdan arındırma tesisinin bulunduğu alanı da buna dahil ettiğinizi kabul ettiğiniz için teşekkürler CENTCOM" paylaşımında bulundu.

"KİMSE ŞİKAYET ETMEMELİ"

Ayrıca Arakçi, "Güçlü füzelerimiz misilleme kapsamında bu sistemleri nerede olursa olsun yok ederse kimse şikayet etmemeli" dedi.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Ordusuna ait Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri, İran rejimine karşı muharebede benzersiz derin saldırı kabiliyeti sağlıyor" ifadelerine yer verilmişti.