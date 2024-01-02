Amasya'da kaybolan gencin kemikleri yeni bulundu! 22 yıl sonra toprağa verildi... Taşova ilçesinde kendisinden 22 yıldır haber alınamayan kayıp Hacı Aksu’ya ait kemikler bulundu. Talihsiz gençten geriye kalan kemikler köyünde defnedildi.

İHA

Amasya'da 2002 yılının Ocak ayında, askerden hava değişimi nedeniyle annesinin köyüne gelen Hacı Aksu kayboldu.

Hacı Aksu'dan 22 yıldır haber alınamadı.

Kemikleri yeni bulundu

Aksu'nun, yaklaşık 8 ay önce Çaydibi köyünde ormanlık alanda insan kemikleri bulundu.

Yapılan incelemede kemiklerin, 21 yaşındayken kaybolup tüm aramalara rağmen bulunamayan Hacı Aksu’ya ait olduğu belirlendi.

Toprağa verildi

Talihsiz gençten geri kalanlar, 22 yıl sonra yakınlarına teslim edildi.

Çakırsu köyü mezarlığında ikindi namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)