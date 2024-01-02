Amasya'da kaybolan gencin kemikleri yeni bulundu! 22 yıl sonra toprağa verildi...

İHA
Amasya'da 2002 yılının Ocak ayında, askerden hava değişimi nedeniyle annesinin köyüne gelen Hacı Aksu kayboldu.
Hacı Aksu'dan 22 yıldır haber alınamadı.
Kemikleri yeni bulundu
Aksu'nun, yaklaşık 8 ay önce Çaydibi köyünde ormanlık alanda insan kemikleri bulundu.
Yapılan incelemede kemiklerin, 21 yaşındayken kaybolup tüm aramalara rağmen bulunamayan Hacı Aksu’ya ait olduğu belirlendi.
Toprağa verildi
Talihsiz gençten geri kalanlar, 22 yıl sonra yakınlarına teslim edildi.
Çakırsu köyü mezarlığında ikindi namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış