Abone ol: Google News

Amasya’da otomobilin takla attığı kaza kameraya yansıdı

Kentte kontrolden çıkan otomobil takla attığı kazada sürücü hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 17:18
  • Amasya'da kontrolden çıkan bir otomobil takla attı.
  • Kazada sürücü hafif yaralanırken olay güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu bildirildi.

Amasya'da korkutan kaza...

İlyasköy mevkisinde İlyas U. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı.

EVE ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Ağaç ve kuru dal parçaları otomobilin eve çarpmasını önledi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri