Amasya’da otomobilin takla attığı kaza kameraya yansıdı

- Amasya'da kontrolden çıkan bir otomobil takla attı.
- Kazada sürücü hafif yaralanırken olay güvenlik kamerasına yansıdı.
- Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu bildirildi.
Amasya'da korkutan kaza...
İlyasköy mevkisinde İlyas U. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı.
EVE ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Ağaç ve kuru dal parçaları otomobilin eve çarpmasını önledi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ
Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.