İHA
İstanbul’dan yola çıkıp Sivas istikametine giden sürücü Enver Polat, Amasya'nın Merzifon ilçesi Galericiler Sitesi mevkiine geldiğinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kiraz tezgahına dalarak satıcı Celal Gürle'yi önüne katarak sürükledi.
Kazanın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdi
Otomobilin altında kalan Gürle, feci şekilde olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan Yasemin Karabulut ve Esila Karabulut ise hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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