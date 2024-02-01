İHA
Amasya'nın Suluova ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil girdiği çıkmaz sokak bitiminde yaklaşık 4 metre yükseklikten demiryolu yanına düştü.
Hasar gören otomobilin içindeki 2 kişi kıskıvrak polislere yakalandı.
Uyuşturucu bulundu
Otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
A.Ç. ve İ.F.B. isimli şüpheliler gözaltına alınarak Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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