İHA

Amasya'nın Suluova ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil girdiği çıkmaz sokak bitiminde yaklaşık 4 metre yükseklikten demiryolu yanına düştü.

Hasar gören otomobilin içindeki 2 kişi kıskıvrak polislere yakalandı.

Uyuşturucu bulundu

Otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

A.Ç. ve İ.F.B. isimli şüpheliler gözaltına alınarak Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)