Amasya'da tek katlı ev alevlere teslim oldu

- Amasya'nın Kaleköy ilçesinde Mehmet Aslan'a ait tek katlı evde yangın çıktı.
- İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü ancak ev kullanılamaz hale geldi.
- Yangının sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Amasya'nın Kaleköy ilçesinde saat 13.00 sıralarında Mehmet Aslan'a ait tek katlı evde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm evi sardı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.