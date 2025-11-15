Abone ol: Google News

Amasya'da tek katlı ev alevlere teslim oldu

Kaleköy ilçesinde tek katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 15:33
  • Amasya'nın Kaleköy ilçesinde Mehmet Aslan'a ait tek katlı evde yangın çıktı.
  • İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü ancak ev kullanılamaz hale geldi.
  • Yangının sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Amasya'nın Kaleköy ilçesinde saat 13.00 sıralarında Mehmet Aslan'a ait tek katlı evde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm evi sardı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

