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- Amasya’da yangında ayakları yanan kaplumbağa iyileşiyor
Amasya’da yangında ayakları yanan kaplumbağa iyileşiyor
Çıkan yangında ayakları yanan kaplumbağa kurtarılarak yanan ayaklarına krem sürüldü. Krem adı verilen kaplumbağa, Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda gözlem altında tutuluyor.
- İHA
- 29.03.2021 - 09:34
- Güncelleme : 29.03.2021 - 09:52
Amasya’nın Taşova ilçesinde yaklaşık 10 gün önce çıkan yangında 5 yavru köpek, 1 kaplumbağa telef oldu.
Kaplumbağayı kurtaran bir vatandaş ayaklarına soğuk suyla müdahale ettikten sonra yanık kremi sürdü.
Krem adı verilen kaplumbağa, ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Paklar Amasya Şubesi'ne teslim edildi.
Daha sonra Boraboy Gölü Tabiat Parkı'na götürülen kaplumbağa, gözlem altına alındı.
YAŞAM ALANINA BIRAKILACAK
Kaplumbağanın, bir süre daha gözlem altında tutulmasının ardından yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Bölgede yaralanan hayvanların tedavileri sonrası doğaya uyumları sürecinde 64 yaşındaki Tayyar Koçak görev üstlendi.