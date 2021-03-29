Euro
9.5411
-0.22%
Dolar
8.0856
0.07%
Altın
448.17
-0.43%
Borsa
1.394
0.89%
Bitcoin
443.500
0.09%
EXEN Coin
25.71
41.18%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Amasya’da yangında ayakları yanan kaplumbağa iyileşiyor

    Çıkan yangında ayakları yanan kaplumbağa kurtarılarak yanan ayaklarına krem sürüldü. Krem adı verilen kaplumbağa, Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda gözlem altında tutuluyor.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 09:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Amasya’da yangında ayakları yanan kaplumbağa iyileşiyor

    Amasya’nın Taşova ilçesinde yaklaşık 10 gün önce çıkan yangında 5 yavru köpek, 1 kaplumbağa telef oldu.

    Kaplumbağayı kurtaran bir vatandaş ayaklarına soğuk suyla müdahale ettikten sonra yanık kremi sürdü.

    Krem adı verilen kaplumbağa, ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Paklar Amasya Şubesi'ne teslim edildi.

    Daha sonra Boraboy Gölü Tabiat Parkı'na götürülen kaplumbağa, gözlem altına alındı.

    Amasya’da yangında ayakları yanan kaplumbağa iyileşiyor #1

    YAŞAM ALANINA BIRAKILACAK

    Kaplumbağanın, bir süre daha gözlem altında tutulmasının ardından yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

    Bölgede yaralanan hayvanların tedavileri sonrası doğaya uyumları sürecinde 64 yaşındaki Tayyar Koçak görev üstlendi.

    Amasya’da yangında ayakları yanan kaplumbağa iyileşiyor #2

    Amasya’da yangında ayakları yanan kaplumbağa iyileşiyor #3

    Amasya’da yangında ayakları yanan kaplumbağa iyileşiyor #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir