Amasya'dan kan donduran görüntü: Büyükbaş hayvana eziyet Büyükbaş hayvana uygulanan vahşetin görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatılırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.

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İHA

Amasya’nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren Kral Et Entegre tesisinden korkunç görüntüler geldi.

Tesise kesilmek üzere getirilen büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet edildiği ortaya çıktı.

Yaşanan vahşetin görüntülerinin yayıldığı sosyal medyada infiale yol açması üzerine jandarma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tesisteki incelemeler sonrası İ.T., N.?., H.S., E.Ç. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Amasya Valiliği: Adli tahkikat başlatıldı, gerekli idari yaptırım uygulanmakta

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, “17 Mayıs 2024 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve ilimizde bir et entegre tesisinde çekildiği iddia edilen, büyükbaş hayvana eziyet edildiğine dair görüntülere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu haberlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın bilgileri doğrultusunda, konu hakkında yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler İ.T., N.?., H.S., E.Ç. ve A.A. yakalanarak haklarında gerekli adli tahkikata başlanmıştır.

Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Amasya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar doğrultusunda, işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

"Yaşananlardan dolayı üzgünüz"

Tesisi işleten şirketin avukatı Mehmet Akif Aydın, “Olaydan dolayı üzgünüz. Yıllardır faaliyet gösteren bir işletmedir. Hiçbir şekilde böyle bir durumla karşılaşılmış değildir. Bu yaşanan olayın da nasıl olduğu, geliştiğiyle ilgili açıklama yapacağız. Üzücü ve yaşanmasını kimsenin istemeyeceği bir olay” açıklamasında bulundu.

İşletmede 5 ay önce de bir boğanın saldırması sonucu bir işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Aydın, “3, 4 ay önce yine burada bir iş kazası meydana geldi. Bir hayvanın işçimize çarpması sonucu işçimiz hayatını kaybetti. Onunla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Dün aileyle anlaşmayı tamamlamıştık. Ama böyle bir olay meydana geldiği için şu an bekletiyoruz. İşçilerimizin o olaydan dolayı da psikolojisi biraz etkilenmiş durumda. Bu olayda da yine hayvan zincirinden kurtulup işçilerin üstüne gelmesiyle bir anlık olay meydana geldi” diye konuştu.

Bakan Yumaklı'dan açıklama

Yaşanan olayın ardından Tarım ve Orman Bakanı ibrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Sosyal medyaya hiç kimsenin kabul edemeyeceği bazı görüntüler düştü. Bir mezbahada hayvan kesimi esnasında. Çok net bir şekilde söylüyorum. Söylenebilecek en ağır sözlerle bu tür davranışları reddettiğimi söylemek istiyorum. Bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Gereken talimatı verdim. Bir hayvana eziyet etmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Bunu savunabilecek biri olduğunu da düşünmüyorum. Ama gerçekten problemli, sorunlu ruh hali olarak görüyorum. Arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdik. Onların da bununla ilgili işlemleri gerçekleşti an itibarıyla.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)