Anakara'daki ölümlü paraşüt kazasından yeni görüntü Ayaş'ta iki yamaç paraşütünün havada çarpıştığı, paraşüt eğitmeni Ercan Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı.

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DHA

Ankara'nın Ayaş ilçesindeki tepede paraşüt eğitmeni olan 40 yaşındaki Ercan Gündoğdu, beraberinde Anıl Berkay Saygılı ile birlikte havalandı.

Ercan Gündoğdu'nun paraşütü, diğer pilot Seda Ersöz'ün paraşütü ile kalkıştan bir süre sonra havada çarpıştı.

Eğitmen öldü, yolcusu ağır yaralı

İpleri birbirine dolanan paraşütler, denge kaybı yaşayarak yere düştü. Pilotlardan Gündoğdu, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Anıl Berkay Saygılı ile diğer paraşütteki Seda Ersöz yaralandı.

Saygılı ve Ersöz, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Saygılı'nın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Gündoğdu'nun cenazesi, dün memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza anından yeni görüntüler

Bu arada kaza anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, iki paraşütün havada çarpışarak yere düştüğü görüldü. Ercan Gündoğdu'nun, çarpışmadan sonra yedek paraşütünü açtığı da görüntüde yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)