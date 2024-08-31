Anıtkabir’deki minik askerin tebessüm ettiren saygı nöbeti Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ailesi ile birlikte Anıtkabir’e ziyarete gelen asker üniformalı çocuğun, saygı nöbetini taklit edişi izleyenlerin beğenesini topladı.

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İHA

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir’e çok sayıda kişi akın etti.

Anıtkabir'e gelenler arasında ise gülümseten bir misafir vardı.

Misafirler arasında bulunan denizci üniformalı erkek çocuğunun, saygı nöbetindeki hareketleri taklit edişi büyük beğeni topladı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Minik çocuğun sosyal medyada yansıyan sevimli hareketleri kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

O anlar böyle kaydedildi...

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)