İHA
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir’e çok sayıda kişi akın etti.
Anıtkabir'e gelenler arasında ise gülümseten bir misafir vardı.
Misafirler arasında bulunan denizci üniformalı erkek çocuğunun, saygı nöbetindeki hareketleri taklit edişi büyük beğeni topladı.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Minik çocuğun sosyal medyada yansıyan sevimli hareketleri kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.
O anlar böyle kaydedildi...Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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