Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanşlarında 4 karşılaşma oynandı.

Manchester City'yi ilk maçta 3-0 mağlup eden Real Madrid, deplasmandaki rövanşta da rakibini 2-1 yenerek çeyrek final biletinin sahibi oldu.

Manchester City'de Bernardo Silva, 20. dakikada kırmızı kart gördü.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı müsabakada 74 dakika sahada kaldı.

BODO/GLIMT'İN RÜYASI SON BULDU

Bodo/Glimt'e ilk maçta deplasmanda 3-0 yenilen Sporting, evindeki rövanşta normal süresi 3-0 biten karşılaşmada uzatma devreleri sonunda Norveç ekibini 5-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Bayer Leverkusen ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Arsenal de rövanşta konuk ettiği rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

GALATASARAY TURU GEÇERSE RAKİBİ PSG OLACAK

Chelsea'yi ilk maçta 5-2 yenen Paris Saint-Germain, deplasmanda da rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Temsilcimiz Galatasaray, Liverpool'u elemesi durumunda çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar sahasında oynadığı ilk maçı 1-0'lık skorla kazanmıştı.