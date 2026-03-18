Senegal'in Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu alındı

Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu'nun açıklamasında Senegal'in 35. Afrika Uluslar Kupası finalini hükmen kaybettiğine ve maç sonucunun Fas lehine 3-0 olarak kaydedildiğine karar verildiği belirtildi.

Finalde Senegal'e 1-0 yenilen Fas'ın rakip takım futbolcu ile teknik ekibinin maçtaki itirazı ve sahayı terk etmesi nedeniyle şampiyon olarak ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Fas Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından yapılan itirazın şekli itibarıyla kabul edilebilir olduğuna ve itirazın onaylandığına karar verilmiştir. Senegal Futbol Federasyonu'nun takımının davranışlarıyla Afrika Uluslar Kupası Yönetmeliği'nin 82. maddesini ihlal ettiği ilan edilmiştir. Afrika Uluslar Kupası Tüzüğü'nün 84. maddesi uyarınca Senegal takımının maçı hükmen kaybettiği ve maçın sonucunun Fas Kraliyet Futbol Federasyonu lehine 3-0 olarak kaydedildiği ilan edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

SENEGAL TARİHE GEÇEN FİNALİ UZATMALARDA KAZANMIŞTI

Afrika Uluslar Kupası'nı uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal kazanmıştı.

Maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazanmış, Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durmuştu.

Sahadan çekilerek soyunma odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Fas'tan Brahim Diaz'ın 90+24. dakikada kullandığı penaltıyı Edouard Mendy kurtarmış ve maç uzatmalara gitmişti.

Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçmişti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf olmuştu.