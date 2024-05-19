Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı değişti
DHA

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile ilgili isimleri geçen ve Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddiası sosyal medyada yer alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta görevden uzaklaştırılmıştı.

Yerine Yavuz Doğan atandı

Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Bugün yaşanan yeni gelişmeyle, Murat Çelik'in yerine Yavuz Doğan getirildi.

İlginizi Çekebilir Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı kararı

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)