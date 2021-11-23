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    Ankara merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı

    FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 101 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 53 zanlı yakalandı.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 09:34
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    Ankara merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı

    Ankara Emniyet TEM Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Çalışmalar kapsamında, örgüt yöneticilerinden ele geçen program içeriklerinden örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu oldukları deşifre edilen ve haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 101 şüpheli tespit edildi.

    Bunun üzerine şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    42 İLDE OPERASYON

    Kararla harekete geçen Ankara polisi, 42 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

    53 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonda 53 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüpheliler aranıyor.

    FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına operasyon

    Ankara merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı #1

    Ankara merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı #2

    Ankara merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı #3

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