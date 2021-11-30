Ankara merkezli FETÖ operasyonları:103 gözaltı kararı

nkara merkezli iki ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, toplam 103 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli FETÖ operasyonları...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanmasında bulundukları tespit edilen 78 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Güvenlik güçlerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.

BAKANLIK SINAVLARINDA USULSÜZLÜK: 25 GÖZALTI KARARI

İkinci operasyon ise Dışişleri Bakanlığı'nın 2009 yılında yapmış olduğu 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin başlatıldı.

FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, soruları alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.