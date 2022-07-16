Arkadaşlarının doğum gününden dönen Sude Nur Köse ve 17 yaşındaki Elif Şahin'e araba çarptı. Yaşanan kazada Elif Şahin hayatını kaybederken Sude Nur Köse'nin tedavisi sürüyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde arkadaşlarının doğum gününden dönen Sude Nur Köse ve 17 yaşındaki Elif Şahin, evlerine dönmek için yola çıktı.

Ankara Bulvarı Sünlü Kavşağı'ndaki yolun karşısında bulunan otobüse doğru koşan ikiliye C.K. yönetimindeki otomobil çarptı.

Yaralılara müdahale yapıldı

Yaşanan kaza üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilirken Elif Şahin ve Sude Nur Köse'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Ankara'da 17 yaşındaki genç kızın öldüğü kaza kamerada - VİDEO





Elif öldü, arkadaşının hayati tehlikesi devam ediyor

Daha sonrasında genç kızlar hastaneye kaldırılırken Elif Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Köse'nin tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Sürücü tutuklandı

İHA'nın haberine göre; kazadan sonra gözaltına alınan sürücü C.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.









