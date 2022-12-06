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    Ankara'da 17 yaşındaki sürücünün kaldırımda çarptığı emekli öğretmen öldü

    Emekli öğretmen kaldırımda yürürken, 17 yaşındaki sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarpması hayatını kaybetti. Belgesi olmayan araç sürücüsü ise tutuklandı.
    • 06.12.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 13:31
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    Ankara'da 17 yaşındaki sürücünün kaldırımda çarptığı emekli öğretmen öldü

    Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Altun Tepe'ye, kaldırımda yürüyerek arkadaşının evine ziyarete giderken, İ.G.Ö. yönetimindeki 06 BLB 511 plakalı hafif ticari araç çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan 68 yaşındaki Altun Tepe, yol kenarında 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından alt yola düştü.

    İstinat duvarından savrulması güvenlik kamerasına yansıyan Altun Tepe, ambulansla kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    17 yaşındaki sürücü tutuklandı

    30 Kasım’da meydana gelen kazanın ardından 17 yaşında ve belgesi bulunmayan araç sürücüsü İ.G.Ö., gözaltına alındı.

    Sürücü, savcılıktaki ifadesinde araç içerisinde bir eşyayı almak isterken hakimiyeti kaybederek, kaldırıma çıktığını söyledi.

    İ.G.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Ankara'da 17 yaşındaki sürücünün kaldırımda çarptığı emekli öğretmen öldü VİDEO

    “Aşırı bir hızla geliyor”

    Altun Tepe’nin eşi Hikmet Tepe, kaza sabahı kahvaltı yaptıklarını, eşinin daha sonra pilates kursuna gittiğini söyledi.

    DHA’ya konuşan acılı eş, “Bir öğretmen arkadaşına ziyarete giderken, apartmana gireceği sırada hafif virajlı bir yol var. Orada çok süratle gelen bir araç virajı alamıyor ve eşimi aracın altına alarak, onu savuruyor. Aracı kullanan çocuk 17 yaşında, ehliyetsiz. Aşırı bir hızla geliyor. 17 yaşında ehliyeti olmayan bir kişiye, ticari araç teslim ediliyor.

    Ankara da 17 yaşındaki sürücünün kaldırımda çarptığı emekli öğretmen öldü #1

    “Bizim dünyamız karardı”

    Bu yönde ailelerin çok çok dikkatli olmaları gerekiyor. Özenle ve önemle benim iyi niyetle söyleyebileceğim en büyük öneri bu. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar. Çünkü çok yaşanıyor bu durumlar. Bizim dünyamız karardı. Büyük bir acı. Çok sevgili eşimi, 46 yıllık eşimi kaybettim. Çok üzüldük. Dünyamız karardı.” dedi.

    Ankara da 17 yaşındaki sürücünün kaldırımda çarptığı emekli öğretmen öldü #2

    Ankara da 17 yaşındaki sürücünün kaldırımda çarptığı emekli öğretmen öldü #3

    Ankara da 17 yaşındaki sürücünün kaldırımda çarptığı emekli öğretmen öldü #4

    Ankara da 17 yaşındaki sürücünün kaldırımda çarptığı emekli öğretmen öldü #5


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