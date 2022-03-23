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    Ankara’da 40 yaşındaki adamı öldürüp yol kenarına attılar

    Yol kenarından bıçaklanarak öldürülmüş halde erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliği tespit edilirken, katil ya da katillerin bulunması için polis çalışma başlattı.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 09:11
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    Ankara’da 40 yaşındaki adamı öldürüp yol kenarına attılar

    Gece yarısı Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulucanlar Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar, üst geçidin altında hareketsiz yatan birini gördü.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin göğsünden aldığı bıçak darbeleri sonrası hayatını kaybettiğini belirledi.

    Çevrede güvenlik önlemi alan polis, hayatını kaybeden kişinin Şükrü Kelekli (40) olduğunu tespit etti.

    Ankara’da 40 yaşındaki adamı öldürüp yol kenarına attılar #1

    BIÇAKLAYIP YOL KENARINA ATTILAR

    Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu Kelekli'nin, bıçaklandıktan sonra yol kenarına bırakıldığı belirlendi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Kelekli'yi öldüren şüpheli kişi ya da kişilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

    Ankara’da 40 yaşındaki adamı öldürüp yol kenarına attılar #2


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