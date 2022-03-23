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Ankara’da 40 yaşındaki adamı öldürüp yol kenarına attılar

Ankara’da 40 yaşındaki adamı öldürüp yol kenarına attılar

Yol kenarından bıçaklanarak öldürülmüş halde erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliği tespit edilirken, katil ya da katillerin bulunması için polis çalışma başlattı.