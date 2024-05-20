İHA
Ankara'da yaşanılan kaza, bir aileyi yok etti..
Sabah saatlerinde Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi, 2515'inci Caddede devam eden bir firmaya ait iş yeri inşaatında meydana gelen olayda, vinçle inşaata tahta taşınırken, halat koptu.
Vinçten düşen tahtalar baba ile oğluna isabet etti
Vinçten düşen tahtalar inşaatta çalışan Sıddık Küçükşahin ile oğlu Vefa Küçükşahin'in üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
7 kişi gözaltında
7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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