İstanbul'da çarpışan otomobiller alev aldı

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İstanbul Maltepe'de yaşanan kaza, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

25 yaşındaki Enes E. yönetimindeki otomobil ile Efekan Y. idaresindeki otomobil, kavşakta çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan birinde patlama meydana geldi.

OTOMOBİL YANDI

Patlamanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Enes E. ile Efekan Y. ve yolcu olarak bulunan Furkan Ş. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçta bulunan Burak Can A. ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kaza anı, kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlinin kask kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı, çarpışmanın ardından araçlardan birinde patlama meydana geldiği ve otomobilin alev alarak yanmaya başladığı görülüyor.

Çevredeki sürücülerin yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.