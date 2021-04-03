Ankara'da aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı

Gözaltına alınan aile hekiminin uyuşturucudan sabıkalı hastası ile muayeneye geldiğinde tanıştığı ve birlikte uyuşturucu işi yapmaya başladıkları belirlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucu, şüpheliler Ömer Ali E. ve Gökhan D'nin, İstanbul'dan uyuşturucu etkisi olan yüklü miktarda kırmızı reçeteli hapı başkente getirerek satacakları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, 31 Mart'ta İstanbul'dan gelen şehirler arası yolcu otobüsündeki kırmızı reçeteli hapları Kırıkkale yolu üzerindeki bir noktada almak isteyen Gökhan D'yi yakaladı.

Aramada karton kutuda kırmızı reçeteyle satışı yapılabilen uyuşturucu etkiye sahip 5 bin 180 hap ele geçirildi.

HASTASINI "TORBACI" OLARAK KULLANDI

Ekipler, üzerinden çıkan cep telefonunu inceledikleri Gökhan D'nin Ömer Ali E. ile irtibatını tespit etti.

Gökhan D.'nin telefonunda yapılan incelemede, Ömer Ali E.'nin otobüs bilgileri ve uyuşturucu kutusunu tarif ederek bırakması gerektiği yeri içeren mesajlara ulaşıldı.

Narkotik polisleri, Mamak ilçesinde aile hekimliği yapan Ömer Ali E'yi de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

26 yıllık doktor olduğu öğrenilen Ömer Ali E'nin, uyuşturucu bağımlısı olduğu için bir süre önce Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gören hastası Gökhan D'yi "torbacı" olarak kullandığı belirtildi.

Ayrıca Gökhan D'nin geçen hafta cezaevinden çıktığı tespit edildi.

TEKLİF DOKTORDAN GELDİ

Gökhan D.'nin tedavisi sırasında evinin yakınındaki aile hekimliğinde görevli Ömer Ali E.'ye muayene olduğu ve ikilinin bu şekilde tanıştığı saptandı.

Ömer Ali E.'nin hastası Gökhan D.'ye, beraber iş yapmak istediğini söylediği ve bu şekilde birlikte hareket ettikleri tespit edildi.

Öte yandan Gökhan D.'nin yakalandığını öğrenen aile hekiminin, o gün telefonuna format attırdığı ve tüm verileri sildiği belirlendi.

ZANLILARIN İSTANBUL'DAKİ BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

"Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kırmızı reçeteli hapları İstanbul'dan otobüsle Ankara'ya gönderen şüphelileri araştıran polislerin operasyonlarının bu yönde devam edeceği öğrenildi.