Ankara'da alkollü taksici, aracıyla polisten kaçarken iki duvar arasına sıkıştı Etimesgut ilçesinde, alkollü olduğu için polisten kaçan taksi şoförü Y.K., aracı iki duvar arasına sıkışınca yakalandı.

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DHA

Saat 03.30 sıralarında, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Altay Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan taksi şoförü Y.K., 06 T 3940 plakalı otomobille kaçtı.

Y.K. bir süre kaçtıktan sonra izini kaybettirmek için Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı'ndaki bir marketin otoparkına girdi.

Aracıyla iki duvar arasında sıkıştı

Polislerin takipte olduğunu görünce tekrar dışarı çıkmaya çalışan sürücünün aracı market duvarı ile yanındaki apartmanın bahçe duvarı arasında sıkıştı. Sürücü Y.K., polis ekipleri tarafından aracın yan camından dışarı çıkarılıp yakalandı.

Ehliyetine el konuldu

Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, alkollü olduğu belirlenen Y.K.'nin ehliyetine el koyuldu. Araç ise bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.

"Orası el arabası dahi geçmeyen bir yer"

Olay yerindeki markette çalışan Mehmet Taş,

Sabah işe geldim; bir baktım bizim market ve duvar arasına bir taksi girmiş. Orası el arabası dahi geçmeyen bir yer. Bu araba nasıl oraya girmiş benim de aklım ermiyor. Görünce çok şaşırdım

dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)