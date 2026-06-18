Dua Lipa ve Callum Turner balayında! Temas etmeden duramıyorlar
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ve eşi Callum Turner, Amalfi Sahili'ndeki lüks balayı tatillerinde görüntülendi.
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Geçtiğimiz haftalarda üç gün düğün yaparak dünyaevine giren Dua Lipa ve yeni eşi Callum Turner, Amalfi Sahili'ndeki romantik balayı tatillerinde aşklarını gözler önüne serdi.
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Yeni evli çift, göz alıcı sahil beldesinde büyük pembe-beyaz bir şişme platform üzerinde güneşlenirken birbirlerinden neredeyse hiç ayrılmadı.
Aşıklar evliliklerini kutladıkları beş yıldızlı otelde aynı şezlongu paylaşırken de görüntülendi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi