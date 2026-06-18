Haberler Magazin

Dua Lipa ve Callum Turner balayında! Temas etmeden duramıyorlar

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ve eşi Callum Turner, Amalfi Sahili'ndeki lüks balayı tatillerinde görüntülendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Dua Lipa ve Callum Turner balayında! Temas etmeden duramıyorlar
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Geçtiğimiz haftalarda üç gün düğün yaparak dünyaevine giren  Dua Lipa ve yeni eşi Callum Turner, Amalfi Sahili'ndeki romantik balayı tatillerinde aşklarını gözler önüne serdi.

HER AN YAN YANA

Yeni evli çift, göz alıcı sahil beldesinde büyük pembe-beyaz bir şişme platform üzerinde güneşlenirken birbirlerinden neredeyse hiç ayrılmadı.

Aşıklar evliliklerini kutladıkları beş yıldızlı otelde aynı şezlongu paylaşırken de görüntülendi.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi