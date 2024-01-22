DHA
Ankara'nın Polatlı ilçesinde cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, aniden yolun karşısına doğru koşmaya başlayan 8 yaşındaki Gülhan K.'ye çarptı.
Suriye uyruklu çocuk, aracın çarpmasıyla metrelerce savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumu iyi
Yaralı Gülhan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan Gülhan K.'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı kamerada
Kazanı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde Gülhan K.'nin aniden koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması ile refüje doğru savrulduğu görülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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