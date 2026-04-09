Mauro Icardi’nin kardeşinden olay itiraf: Aileye kin besliyor

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin özel hayatındaki gelişmeler, ülkesi Arjantin'de gündem olmaya devam ediyor.

Tecrübeli futbolcunun kardeşi Guido Icardi, Arjantin'de yayınlanan La manana con Moria programına konuk oldu ve Gustavo Mendez'in sorularını yanıtladı.

Yoksul bir aileden geldiklerini dile getiren Guido; geçmişte yaşadıklarını, Icardi ile aralarındaki problemi ve ailevi durumlarını anlattı.

Guido Icardi, yaptığı açıklamalarda Mauro ile 10 yıldır konuşmadıklarını, golcü futbolcunun kendisini ailesinden uzaklaştırdığını itiraf etti.

"MAURO'YU DEĞİŞTİREN ŞEY ÇOK PARA KAZANMASIYDI"

Icardi'nin kardeşinin açıklamaları şu şekilde:

“Mauro'yu değiştiren şey, futbolda büyük başarı yakalaması ve çok para kazanmasıydı. Çok mütevazı bir geçmişten geliyorduk, çok fakirdik. Hatta bir futbol kulübünün garajında ​​bile yaşadık. Şimdi ekonomik ve sosyal olarak o kadar çok gelişti ki başka bir seviyeye ulaştı.”

"Sosyal medyada Icardi'nin çok fazla konuşulması?"

“Bunun konuşulmasından faydalanıyorum. Dediğim gibi Arjantin'e geldiğimde medya, ailemden gerçekten çok faydalanıyorlar. Kamuoyunun çok fazla gözündeyiz."

Kardeşinin kirli çamaşırlarının ortaya çıkmasından faydalanıyorsun, doğru mu?"

"Mauro ile aranız neden bozuk?"

"Ortaya koyduğum şeyleri kamuoyu biliyor. Örneğin kardeşimle ilişkimin olmadığı ve uzun zamandır aramızın açık olduğu gerçeğini herkes biliyor. Bunu sosyal medyada da dile getirmemi engelleyen bir şey yok.



Yeğenlerim benim düğünüme geldiler ve amcaları Guido ile güzel vakit geçirdiler. Bunu mutlaka hatırlayacaklardır. Kardeşimle aramdaki olanlar onları ilgilendirmiyor. 10 yıl birbirimizden uzak kalmamız farklı bir konu."