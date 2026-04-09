Alman basını yazdı: Dubai'den kaçan sermaye İstanbul'a geliyor

Savaş tüm dengeleri değiştirdi...

Dünya ekonomisi artık üretimden çok merkez olma yarışına dönüştü.

Parayı kazananlar üreticiler değil; paranın, ticaretin ve sermayenin aktığı merkezler.

DUBAİ PARANIN MERKEZİ UNVANINI KAYBEDİYOR

Orta Doğu'da ABD-İsrail-İran hattında artan gerilim yalnızca güvenlik risklerini değil, küresel sermaye hareketlerini de etkiliyor.

Dubai ve Abu Dabi gibi finans merkezlerinden milyarlarca dolarlık servet çıkışı yaşanıyor.

DUBAİ SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Gökdelenler, yapay adalar, altınla kaplı oteller... Dubai, yıllarca dünyanın en lüks ve güvenli yatırım cennetlerinden biriydi.

Dubai’deki tüm bu şatafat birkaç haftalık savaşta ağır yara aldı.

Gayrimenkul fiyatları düştü, bazı bölgelerdeki erime yüzde yüzde 15 civarına yaklaştı.

Otellerdeki doluluk yüzde 90’lardan yüzde 16’lara geriledi.

Çölün ortasındaki turizm mucizesi savaşın ilk kurbanı oldu.

Yollar kapalı, çarşılar boş. Dubai’nin dev alışveriş merkezleri sessizliğe gömüldü.

KAÇAN SERMAYE İSTANBUL'A MI GELECEK?

İşte tam bu noktada İstanbul yeni sermaye akımlarından pay almaya hazırlanıyor.

Son günlerde Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir tartışma dönüyor.

Dubai’den kaçan milyarlarca sermaye rotasını İstanbul’a çevirir mi?

ALMAN GAZETESİ YAZDI

Alman merkezli Deutsche Welle (DW) gazetesi Körfez ülkelerindeki savaş risk nedeniyle dev sermayenin güvenli liman olan Türkiye'ye kayabileceği konusunda derin bir analiz yayınladı.

DUBAİ'NİN ALTERNATİFİ İSTANBUL

DW'nin paylaştığı haberde, hem Avrupa hem de Orta doğu’ya olan yakınlığıyla ve gelişmiş bankacılık altyapısıyla İstanbul’un Dubai’ye alternatif olabileceği yorumları yapılıyor.

Finans çevrelerinde Körfez’den ayrılan paranın bir bölümünün Türkiye’deki bankacılık ve gayrimenkül sektörüne yeni bir hareketlilik getireceği konuşuluyor.