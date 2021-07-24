Ankara'da arıların soktuğu adam hayatını kaybetti

Arıların saldırısına uğrayan 49 yaşındaki bir kişi, alerjisi olması nedeniyle fenalaşınca kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde ikamet eden Yakup Yıldız (49), arıların saldırısına uğradı.

Kafasının 5-6 yerinden arıların soktuğu Yakup Yıldız, bir süre sonra fenalaşınca yakınları tarafından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

KALBİ DURDU

Yapılan ilk müdahalede arı sokmalarına karşı alerjisi olduğu anlaşılan Yakup Yıldız, ambulansla Ankara’ya sevk edildiği sırada kalbinin durması nedeniyle Konya’nın Kulu İlçe Devlet Hastanesine yönlendirildi.

KURTARILAMADI

Yakup Yıldız, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Yakup Yıldız’ın cenazesi Şereflikoçhisar ilçesine götürüldü.