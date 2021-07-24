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    Ankara'da arıların soktuğu adam hayatını kaybetti

    Arıların saldırısına uğrayan 49 yaşındaki bir kişi, alerjisi olması nedeniyle fenalaşınca kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 13:00
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    Ankara'da arıların soktuğu adam hayatını kaybetti

    Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde ikamet eden Yakup Yıldız (49), arıların saldırısına uğradı.

    Kafasının 5-6 yerinden arıların soktuğu Yakup Yıldız, bir süre sonra fenalaşınca yakınları tarafından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

    KALBİ DURDU

    Yapılan ilk müdahalede arı sokmalarına karşı alerjisi olduğu anlaşılan Yakup Yıldız, ambulansla Ankara’ya sevk edildiği sırada kalbinin durması nedeniyle Konya’nın Kulu İlçe Devlet Hastanesine yönlendirildi.

    KURTARILAMADI

    Yakup Yıldız, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Yakup Yıldız’ın cenazesi Şereflikoçhisar ilçesine götürüldü.

    Ankara da arıların soktuğu adam hayatını kaybetti #1

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