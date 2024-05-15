Ankara'da arsa sahibi ile müteahhit arasında kavga: 1 ölü 1 yaralı Arsa sahibi bir kişi, iskan alınamaması yüzünden aralarında tartışma çıkan müteahhidi silahla öldürürken, kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada vurulan bir kişi ise yaralandı.

İHA

Bugün saat 16.00 sıralarında, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1520’nci Sokak’ta, arsa sahibi olan emekli polis M.Y., ile müteahhit K.K. arasında iskan alınamadığı için çıktığı belirtilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın alevlenmesi üzerine M.Y., tabanca ile K.K.’ye ateş etti. Silahtan çıkan bir kurşun ise o sırada kavgayı ayırmaya çalışan E.Y.'ye isabet etti.

Müteahhit öldü, emekli polis gözaltına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen K.K.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Omzundan yaralanan E.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan M.Y. ise gözaltına alındı.

"Toprak sahibi, müteahhidi vurmuş"

Olayın tanıklarından Ramazan Durmuş, şunları söyledi:



Önce bir kez silah sesi duydum. Ardından da 4 kez daha silah sesi duydum. Aşağı indiğimizde her yer çok kalabalıktı. Bir kişi yerde yatıyordu. Bir kişinin de kolundan yaralandığını duyduk. Taraflardan birisi toprak sahibiymiş diğeri ise müteahhitmiş. Toprak sahibi, müteahhidi vurmuş. Bir kişiyi de yaralamış

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)