Ankara'da askerleri taşıyan servis devrildi: 1 yaralı

İHA
Ankara'nın Beypazarı ilçesi Saraycık rampası mevkisinde Ege Ordu Komutanlığı'na bağlı servis aracı sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
14 askerin bulunduğu araçta yaralanan 1 asker kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi
Tedaviye alınan yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Tek taraflı kapanan yol aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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