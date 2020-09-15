Ankara'da babasının bulunduğu evi yaktı

Psikolojik sorunları bulunan 20 yaşındaki genç, babasının bulunduğu evi benzin dökerek yaktıktan sonra kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, polis genci arıyor.

20 yaşındaki Rüzgar D., iddiaya göre psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle akşam saatlerinde babası L.D. ile kavga edip Ankara’nın Çankaya ilçesi Keklikpınarı Mahallesi 405'inci sokakta bulunan evinden ayrıldı.

BENZİN DÖKEREK YAKTI

Gece saatlerinde eve tekrar gelen Rüzgar D., zemin katta oturdukları dairenin pencerenin önüne pet şişe ile benzin dökerek ateşe verdi.

Rüzgar D., daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtı.

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YARALANAN OLMADI

Pencere önündeki alevleri gören L.D., yangına müdahale etti. Bu sırada benzin nedeniyle alevler bir anda parladı. Yangını fark eden binada oturan endişelenirken, itfaiyeye haber verildi.

L.D.'nin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ BOĞMAYA ÇALIŞTI

Rüzgar D.'nin Ege Üniversitesi’nde öğrenci olduğu ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle ailesi ile sürekli kavga ettiği belirlendi. Rahatsızlığından dolayı ilaç kullandığı tespit edilen Rüzgar D.'nin daha önce de kız kardeşi ve annesini boğmaya çalıştığı öğrenildi.

Sürekli evi kundaklamakla ailesini tehdit ettiği öğrenilen Rüzgar D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.