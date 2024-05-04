İzmir'de babasını 28 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Ağırlaştırılmış müebbet istendi Kendilerine ait restoranda babasını bıçaklayarak öldüren ardından da emniyete giderek teslim olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, duruşma savcısı zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

DHA

İzmir'de korkunç cinayette zanlı için istenen ceza belli oldu.

Güzelbahçe ilçesinde 15 Nisan 2022'de, Devrim Gürkan, babası Haşmet Gürkan'ı sahibi olduğu balık restoranında 28 yerinden bıçakladı.

Daha sonra polis merkezine gidip teslim olan Devrim Gürkan, çocukluğundan beri babasının kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek cinayeti anlattı.

Tutuklandı

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Devrim Gürkan, tutuklandı. Cinayetten sonra cesedin altından ikinci bir bıçak çıktı.

Adli Tıp'a gönderilen ikinci bıçağın üzerindeki DNA örneklerinin de Haşmet Gürkan ile eşleştiği ve cinayette kullanıldığı belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen soruşturmanın ardından sanık Gürkan hakkında 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"Hayatımla oynadılar"

Sanık Devrim Gürkan, davanın 22 Mart'taki duruşmasında verdiği ifadesinde, "Çocukluğumdan beri şiddet gördüm. Günde 16 saat çalıştırıldım. Eğitim hayatımla, çocukluğumla oynadılar. Başarılı bir öğrenciydim. Yüksek not almama rağmen okuldan alındım. Beni karaladılar. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım." dedi.

Mütalaadan

Gürkan'ın yargılanmasına dün görülen 7'nci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya sanık Devrim Gürkan ile taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Duruşmada söz verilen Gürkan, önceki ifadelerini tekrarlayıp, çocukluğundan beri babasının kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Devrim Gürkan için 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istedi.

"Herkesin yaşam hakkı ve adalet önünde eşit olduğuna inanıyoruz"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Haşmet Gürkan'ın ağabeyi İskender Gürkan, "Dosyada yer alan ifadeler, olayın sadece tek bir faille sınırlı olmadığını göstermektedir. Adaletin aydınlatılması önemli bir gerçektir. Kardeşim yaşının, işinin veya toplumdaki konumunun hiçbir önemi yoktur. Herkesin yaşam hakkı ve adalet önünde eşit olduğuna inanıyoruz. Kardeşimin ölümüyle sonuçlanan bu olayın gerçeklerinin aydınlatılması, adaletin tesiri için birinci derecede önemlidir." diye konuştu.

Akıl sağlığı yerinde

Haşmet Gürkan'ın ailesinin avukatı Faruk Çalışkan ise adli tıp raporuyla sanık Devrim Gürkan'ın akıl sağlığı ile ilgili herhangi bir sorunun bulunmadığının tespit edildiğini belirtti.

Cinayet gününe ait HTS kayıtlarında önemli detaylar bulunduğunu belirten Çalışkan, Devrim Gürkan'ın cinayetin tek fail olmadığına inandıklarını ve bu yönde müracaatlar yaptıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, tarafların dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)