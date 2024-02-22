Ankara'da babasının rehin aldığı çocuk 12 saat sonunda kurtarıldı

Ankara’nın Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kısa süre önce eşinden boşanan, bununla beraber psikolojik sorunları ve madde bağımlılığı olan H.V. (35), velayeti annesinde bulunan 7 yaşındaki oğlu M.E.V.'yi evinde silahla rehin aldı.
Anne S.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Baba H.V., polis ekipleri ve yakınları tarafından 12 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı.
Özel harekat ekipleri operasyon düzenledi
İkna çalışmaları sonuç vermeyince özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla küçük çocuk kurtarıldı.
Küçük çocuk kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Omzundan ve bacağından vuruldu
Operasyon esnasında polise silahla karşılık veren baba omzundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
H.V., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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