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Ankara'da bin 108 adet Bizans sikkesi ele geçirildi

Ankara'da bin 108 adet Bizans sikkesi ele geçirildi Ankara'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 108 adet sikke ele geçirilirken sikkeleri satmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı.