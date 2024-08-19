Ankara'da bin 108 adet Bizans sikkesi ele geçirildi

İHA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde C.A. adlı şahsın müşteri arayışında olduğu ve elindeki tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda bin 108 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma tarafından ele geçirilen malzemelere el konularak gözaltına alınan C.A. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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