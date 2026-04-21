Rasim Ozan Kütahyalı: Polis, mafyaya hayran olamaz

YAYININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırıları sonrası mafya dizileri, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Mafya dizilerinde gençleri silaha, yasa dışı faaliyetlere özendiren sahneler tepkiyle karşılanmakta.

Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Ensonhaber YouTube kanalında yaptığı yorumlar, aktardığı kulisler sürekli Türkiye'nin gündeminde.

MAFYA DİZİLERİNİ MERCEK ALTINA ALDI

Rasim Ozan Kütahyalı, son yayınında Türkiye'deki mafya dizilerini mercek altına aldı.

YAPIMCILARA SESLENDİ

Kanal fark etmeksizin dizilerde şiddetin övüldüğünü söyleyen Kütahyalı, dizi yapımcılarına seslendi.

"MAFYAYI KAHRAMAN GÖSTEREMEZSİN"

Devletin son olaylardan sonra kararlı bir mücadeleye gireceğini söyleyen Kütahyalı, "Bu diziler böyle yayınlanamaz. Organize suç örgütlerini iyi gösteren dizi yapmasınlar. Polisle baş başa oturan bir mafya babası olamaz. Mafyayı kahraman gösteremezsin." ifadelerini kullandı.

"MAFYANIN İYİSİ KÖTÜSÜ YOKTUR"

Rasim Ozan Kütahyalı, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Mafya dizileri toplumu kötü etkiliyor. Öncelikle bugünün devlet yapısını tüm dizi yapımcıları bilecek. Eğer bilmezseniz başka şeylerle karşılaşırsınız. Türkiye Cumhuriyeti, bir dizide övülen mafya karakterlerini fiilen yasaklamıştır. Mafya dizilerinin arkasında silah lobileri var. Sivil insanların silah kullanma hakkı yoktur. Bu dizilerde polis yok, dizilerde devlete bağlı mafya imajı veriliyor. Mafyanın iyisi kötüsü yoktur. Yeraltı dünyası diye bir şey olamaz. Uraz Kaygılaroğlu iyi oyuncu; herkes, çocuk bunlara özenir. Herkes herkesi öldürüyor ama ortada polis yok.

"DEVLETİN KARARI VAR"

Bu diziler böyle yayınlanamaz. Organize suç örgütlerini iyi gösteren dizi yapmasınlar. Polisle baş başa oturan bir mafya babası olamaz. Mafyayı kahraman gösteremezsin, kadın polis geliyor Uraz Kaygılaroğlu'na hayran. Polis teşkilatı çıldırıyor o sahnelere. Polis, mafyaya hayran olamaz. Bu kafadan çıkın artık. Devletin kararı var. 2026-2027 sezonunda suç örgütlerini öven bir dizi olmayacak. Bu diziler silah kullanımını teşvik ediyor. 12-18 yaşındaki gençlere mafya üyesi olmak özendirilmiştir. Kanal ayrımı yapmıyorum, bütün kanalları suçluyorum."