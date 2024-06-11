Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi ve kızını vurdu Ankara'da yaşayan Yakup Koca, boşanma aşamasındaki eşi Semiha Koca ve 5 yaşındaki kızı Hilal Nur Koca'ya kurşun yağdırdı.

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İHA

Ankara Yenimahalle'de Yakup Koca, boşanma aşamasındaki eşi Semiha Koca ile kızı Hilal Nur Koca'yı tabanca ile öldürdü.

Anne ve kızı, olay yerinde hayatını kaybetti...

Yakınları tarafından cenazelere teslim alınan anne ile kızı için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Gözyaşları arasında anne ve kıza veda

Namazın ardından Semiha Koca ile Hilal Nur Koca'nın cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Doğduğu yılın ilk bebeği olduğu ortaya çıktı

Öldürülen Hilal Nur Koca'nın ise, 2019 yılında Ankara'da doğan ilk bebek olduğu belirtildi.

Dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan Hilal Nur'u ve annesi ziyaret ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)