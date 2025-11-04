Ankara'da çalınan Kızılay tabelasının yerine yenisi takıldı, polis bölgede önlemlerini artırdı

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi üzerinde bulunan “Kızılay” yön tabelası, sosyal medyada başlatılan bir akımın odağı haline geldi.

Gençler, tabelaya tutunarak fotoğraf ve video çekip “En Ankara fotoğrafım” etiketiyle paylaşmaya başladı.

TikTok ve X'te kısa sürede yayılan akım, tabelanın kaldırılmasına değil, çalınmasına neden oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalınan tabelanın yerine kısa süre içinde yenisini monte etti.

ÇALMASINLAR DİYE DEVRİYE ARTIRILDI

Gençler, yeni tabelada da fotoğraf çektirmeye devam ederken polis, yeni bir hırsızlığa karşı tabelanın bulunduğu noktada sık sık devriye geziyor. Caddede yaya trafiğinin en yoğun olduğu akşam saatlerinde ise tabelanın bulunduğu caddede nöbet tutuyor.

'KOCAELİ'DEN GELDİM'

Tabelada fotoğraf çektirerek akıma katılan Nehir Türk (18), Kocaeli’nden Anıtkabir’i ziyaret için geldiğini söyleyerek, "Ben sosyal medyada görüyordum bu akımı. Hatta sosyal medyada hala çok yayınlanıyor. Ankara’yı ziyaret etmek için Kocaeli’den geliyorum. Akımda gördüğümüz fotoğrafları ve videoları arkadaşlarımızla birbirimize atıyorduk. Önce Anıtkabir’e geldik, sonraki durağımız da burası oldu. Biz de bu akıma uygun bir video çekmek istedik. Komik bir akım, beğendim.” diye konuştu.

Ankara’da yaşayan öğrenci Ecenur Çağlar ise "Sosyal medyada bir algoritma var. Gençler bu direğe çıkarak bu tabelayla video çekiyorlar ve videonun üzerine ses ekleyip paylaşıyorlar. Bu da sosyal medyada yayılıyor ve gelişiyor. Daha sonra da akım haline geldi. Tabelamız da yeni çalındı bu arada. Arkamdaki ikinci tabelamız. ‘En Ankara fotoğrafım’ akımından önce Ankara’daki kaydıraklı bina vardı; o 'En Ankara’ydı. Sonra bu tabela en Ankara oldu.” dedi.