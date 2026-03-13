Irak'ta ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili yaşamını yitirdi.

ABD'NİN YAKIT İKMAL UÇAĞI DÜŞTÜ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ABD Hava Kuvvetleri'ne ait KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğü ve olayın dost hava sahasında meydana geldiği bildirildi.

İran'a yönelik operasyon kapsamında gerçekleştiği belirtilen olay sırasında iki uçağın görevde olduğu ve kaza sonrası uçaklardan birinin kırıma uğradığı, diğerinin ise güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Olayın detayları ve düşen uçaktaki personel sayısıyla ilgili bilgi verilmeyen açıklamada kazanın düşman ateşi veya dost ateşi sonucu meydana gelmediği ve kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü aktarıldı.

İRAN ORDUSU: ABD İKMAL UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın batısında ABD'ye ait yakıt ikmal uçağının düşürüldüğünü ve mürettebatının öldüğünü iddia etti.

Tesnim Haber Ajansı'nın Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aktardığı haberde 'Irak'ın batısındaki İran destekli grupların füzeleriyle ABD uçağının düşürüldüğü ve mürettebatının hayatını kaybettiği' ileri sürüldü.