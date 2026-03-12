İlber Ortaylı entübe edildi

Ünlü isim, sevenlerini üzdü..

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçirdiği ameliyat sonrası oluşan rahatsızlığı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

78 yaşındaki İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

ENTÜBE EDİLDİ

Ortaylı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ünlü tarihçinin geçtiğimiz pazar günü entübe edildiği ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

"DURUMU STABİL"

"Dualarımız İlber Hoca'yla" başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen ocak ayında prostat ameliyatı olmuştu. Taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yattı. Ardından tekrar taburcu oldu.



Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu. Ortaylı geçen perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı.



Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı ve pazar günü itibarıyla da entübe edildi. Tedavisi halen bu şekilde devam ediyor ve durumu da stabil.

"ORGANLARIN YAŞA BAĞLI YORULMASI KAYNAKLI SORUNLARI VARDI"

Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında Hürriyet'e bilgi veren İlber Hoca'nın kızı Tuna Ortaylı, "Genel olarak organların yaşa bağlı yorulması kaynaklı sorunları vardı. Gayet iyi bir doktor ekibinin gözetimi altında, azami hassasiyetle tedavisi devam ediyor

GEÇTİĞİMİZ AY İKİ AMELİYAT GEÇİRDİ

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 8 Şubat 2026 tarihinde geçirdiği ameliyatı Hürriyet’teki köşe yazısında duyurmuştu.

Koç Üniversitesi Hastanesi’nde uzun bir operasyonun ardından birkaç ek müdahale daha yapıldığını aktaran Ortaylı, 15 Şubat tarihli yazısında şunları paylaşmıştı:

Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti. Sevimli, çalışkan hemşireler işlerinin başındaydı.



Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım. Hastabakıcı Sevim Hanım, Dr. Şevval Kanlı ve hemşireler Tuğba ile Çağla, beni ıstırabımdan kurtarmak için seferber oldular. Yeni bir ameliyatla ani kanama durduruldu.



Zaman makinesine binebilsem Gazi Paşa’ya telgraf çekeceğim: ‘Paşam, dört Türk kadını, ihtiyar moruk profesörü kurtardılar. İnkılaplar hedefine varmıştır.

FATİH ALTAYLI DUA İSTEMİŞTİ

Gazeteci Fatih Altaylı, Tarihçi İlber Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini yazmış, sevenlerinden dua ve iyi dilek istemişti.