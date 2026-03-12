Süper Lig'de 22 yıl sonra kadın hakem görev yapacak

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Göztepe-Alanyaspor karşılaşmasında Asen Albayrak düdük çalacak.

Bu atamayla birlikte Süper Lig'de 22 yıl aradan sonra bir kadın hakem, yeniden orta hakem olarak görev alacak.

LALE ORTA'DAN SONRA BİR İLK

Daha önce FIFA kokartı alan ilk Türk kadın hakem olan Lale Orta, Süper Lig'de 4 maçı yönetmişti.

Lale Orta'nın Süper Lig'de yönettiği karşılaşmalar şu şekilde:

29 Mayıs 1999: Sakaryaspor: 4 - Ankaragücü: 0

5 Mayıs 2001: Adanaspor: 3 - Erzurumspor: 3

31 Mayıs 2003: Kocaelispor: 1 - Adanaspor: 2

8 Mayıs 2004: Elazığspor: 1 - Gaziantepspor: 2

26. HAFTANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 26. haftasında 4 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

14 Mart Cumartesi

13.30 Kocaelispor-Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 Göztepe-Alanyaspor: Asen Albayrak

20.00 Galatasaray-Başakşehir: Batuhan Kolak

20.00 Trabzonspor-Rizespor: Çağdaş Altay

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-Eyüpspor: Ali Yılmaz

20.00 Samsunspor-Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol