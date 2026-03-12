Süper Lig'de 22 yıl sonra kadın hakem görev yapacak

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'nin Alanyaspor'u konuk edeceği mücadeleyi Asen Albayrak yönetecek. Süper Lig'de 22 yıl aradan sonra bir kadın hakem, yeniden orta hakem olarak sahaya çıkacak.
Bu atamayla birlikte Süper Lig'de 22 yıl aradan sonra bir kadın hakem, yeniden orta hakem olarak görev alacak.
LALE ORTA'DAN SONRA BİR İLK
Daha önce FIFA kokartı alan ilk Türk kadın hakem olan Lale Orta, Süper Lig'de 4 maçı yönetmişti.
Lale Orta'nın Süper Lig'de yönettiği karşılaşmalar şu şekilde:
29 Mayıs 1999: Sakaryaspor: 4 - Ankaragücü: 0
5 Mayıs 2001: Adanaspor: 3 - Erzurumspor: 3
31 Mayıs 2003: Kocaelispor: 1 - Adanaspor: 2
8 Mayıs 2004: Elazığspor: 1 - Gaziantepspor: 2
26. HAFTANIN HAKEMLERİ
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 26. haftasında 4 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
14 Mart Cumartesi
13.30 Kocaelispor-Konyaspor: Cihan Aydın
20.00 Göztepe-Alanyaspor: Asen Albayrak
20.00 Galatasaray-Başakşehir: Batuhan Kolak
20.00 Trabzonspor-Rizespor: Çağdaş Altay
15 Mart Pazar:
16.00 Kasımpaşa-Eyüpspor: Ali Yılmaz
20.00 Samsunspor-Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol